Глава МИД Литвы о "плане победы": Очень реалистичный, если будут политические решения

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает "очень реалистичным" представленный президентом Владимиром Зеленским "план победы", если для его реализации будут приняты соответствующие политические решения.

Об этом Ландсбергис сказал на пресс-конференции в Одессе в понедельник, пишет "Европейская правда".

Министр поблагодарил главу МИД Андрея Сибигу за то, что он ознакомил руководителей внешнеполитических ведомств Нордическо-Балтийской восьмерки – формата, в который входит и Литва, – с основными принципами плана.

"Это очень реалистичный план. У нас есть возможности поставить оружие. У нас есть возможность устранить все ограничения на использование оружия. Это все зависит от политических решений. И также у нас есть возможность предоставить гарантии безопасности Украине, чтобы Украина была уверена, что она не будет атакована на следующий день", – сказал Ландсбергис.

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Он добавил, что эти решения необходимо принять, чтобы не повторить ошибки 2014 года.

"Мы должны бороться. Мы должны сделать этот выбор. Потому что если мы будем откладывать это решение, как мы откладывали их в 2014 году, эти действия привели нас к ситуации в 2022 году. Если мы сейчас будем откладывать решение, то будет мировой кризис. Я надеюсь, что этого не произойдет", – отметил глава МИД Литвы.

В среду восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу.

На встрече глава МИД Андрей Сибига привлек внимание коллег к существенному усилению российского воздушного террора и ударов по гражданским судам, зернохранилищам, терминалам и другой портовой инфраструктуре.

А министр иностранных дел Швеции объявила, что страны Нордическо-Балтийской восьмерки решили выделить Украине зимний пакет энергетической поддержки.