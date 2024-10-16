Правительство Румынии одобрило положение об условиях обучения украинцев на F-16

Румынское правительство в среду, 16 октября, утвердило правовые процедуры и условия для подготовки украинского персонала, который эксплуатирует самолеты F-16.

Об этом сообщил представитель правительства Румынии Михай Константин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как уточнил Константин, постановление было принято во исполнение "обязательства, взятого Румынией на саммите НАТО в Вильнюсе".

"Правительство утвердило правовые процедуры и условия подготовки украинского персонала, который будет управлять самолетами F-16, что будет происходить на 86-й авиабазе "Фетешть", – уточнил он.

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По словам спикера, таким образом Румыния делает свой вклад в предоставление украинскому персоналу необходимых знаний для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта истребителей F-16.

"В контексте войны, продолжающейся у границ Румынии, предоставление этой поддержки является инвестицией в национальную и союзническую безопасность, которая может стать сигналом о сплоченности Европейского Союза, НАТО и стран-партнеров", – добавил Константин.

В сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров впервые сообщил о начале обучения украинских летчиков на F-16 в Румынии после разговора с румынским визави Анджелом Тилваром.

Румынская сторона позже подтвердила начало подготовки первой группы украинцев на истребителях, причем практическая подготовка может начаться уже до конца года.