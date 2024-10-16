Укр Рус Eng

Правительство Румынии одобрило положение об условиях обучения украинцев на F-16

Новости — Среда, 16 октября 2024, 22:26 — Олег Павлюк

Румынское правительство в среду, 16 октября, утвердило правовые процедуры и условия для подготовки украинского персонала, который эксплуатирует самолеты F-16.

Об этом сообщил представитель правительства Румынии Михай Константин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как уточнил Константин, постановление было принято во исполнение "обязательства, взятого Румынией на саммите НАТО в Вильнюсе".

"Правительство утвердило правовые процедуры и условия подготовки украинского персонала, который будет управлять самолетами F-16, что будет происходить на 86-й авиабазе "Фетешть", – уточнил он.

Реклама:

По словам спикера, таким образом Румыния делает свой вклад в предоставление украинскому персоналу необходимых знаний для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта истребителей F-16.

"В контексте войны, продолжающейся у границ Румынии, предоставление этой поддержки является инвестицией в национальную и союзническую безопасность, которая может стать сигналом о сплоченности Европейского Союза, НАТО и стран-партнеров", – добавил Константин.

В сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров впервые сообщил о начале обучения украинских летчиков на F-16 в Румынии после разговора с румынским визави Анджелом Тилваром.

Румынская сторона позже подтвердила начало подготовки первой группы украинцев на истребителях, причем практическая подготовка может начаться уже до конца года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
Реклама: