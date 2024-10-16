Уряд Румунії схвалив положення про умови навчання українців на F-16

Румунський уряд у середу, 16 жовтня, затвердив правові процедури та умови для підготовки українського персоналу, який експлуатує літаки F-16.

Про це повідомив речник уряду Румунії Міхай Константін, пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Як уточнив Константін, постанова була ухвалена на виконання "зобов'язання, взятого Румунією на саміті НАТО у Вільнюсі".

"Уряд затвердив правові процедури та умови підготовки українського персоналу, який керуватиме літаками F-16, що відбуватиметься на 86-й авіабазі "Фетешть", – уточнив він.

Реклама:

За словами речника, таким чином Румунія робить свій внесок у надання українському персоналу необхідних знань для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту винищувачів F-16.

"У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання цієї підтримки є інвестицією в національну і союзницьку безпеку, яка може стати сигналом про згуртованість Європейського Союзу, НАТО і країн-партнерів", – додав Константін.

У вересні міністр оборони України Рустем Умєров уперше повідомив про початок навчання українських льотчиків на F-16 у Румунії після розмови з румунським візаві Анджелом Тилваром.

Румунська сторона пізніше підтвердила початок підготовки першої групи українців на винищувачах, причому практична підготовка може початись уже до кінця року.