Науседа о "плане победы" Зеленского: Мы до сих пор не можем решиться на некоторые решения

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в "плане победы" президента Владимира Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.

Об этом он заявил перед саммитом ЕС, в котором также примет участие Зеленский, передает "Европейская правда".

По словам Науседы, Зеленский сегодня должен представить "план победы" лидерам Евросоюза.

В то же время он сделал несколько комментариев об известных деталях этого плана.

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"Вы знаете, если я посмотрю на этот план, то увижу меры, решения, которые мы не смогли реализовать в последние месяцы, а то и годы", – отметил он.

Науседа начал с пункта о приглашении Украины в НАТО.

"Я помню Вильнюсский саммит НАТО, я помню Вашингтонский саммит НАТО – мы не смогли достичь консенсуса. И это очень важно, чтобы мы достигли консенсуса, потому что иначе это решение не будет возможным", – считает он.

Что касается пункта о разрешении на удары по военным объектам на территории России, то Науседа отметил, что ЕС также не может принять решение по этому поводу.

"Опять же, мы не в состоянии принять решение и позволить им проводить чисто оборонительную операцию, потому что нанесение ударов по объектам не означает нападение на Россию. Удары по объектам будут означать уменьшение силы для нападения со стороны России и уменьшение наступательного потенциала РФ", – подчеркнул он.

Относительно третьего пункта плана Зеленского, а именно: поставки некоторых видов военной техники, ракет дальнего радиуса действия, Науседа акцентировал, что "опять же" – ЕС колеблется.

"Итак, ничего нового в этом плане нет, и я не вижу каких-то серьезных вопросов, вынесенных на стол переговоров. Речь идет лишь о нашей готовности и обязательствах поддерживать Украину", – подчеркнул литовский президент.

Он считает, что "было бы большой ошибкой думать, что наша нерешительность – это лучший путь к деэскалации".

Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

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