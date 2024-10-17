Науседа про "план перемоги" Зеленського: Ми досі не можемо зважитись на деякі рішення
Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у "плані перемоги" президента Володимира Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається.
Про це він заявив перед самітом ЄС, у якому також візьме участь Зеленський, передає "Європейська правда".
За словами Науседи, Зеленський сьогодні має представити "план перемоги" лідерам Євросоюзу.
Водночас він зробив кілька коментарів щодо відомих деталей цього плану.
"Ви знаєте, якщо я подивлюся на цей план, то побачу заходи, рішення, які ми не змогли реалізувати в останні місяці, а то й роки", – зазначив він.
Науседа розпочав із пункту про запрошення України до НАТО.
"Я пам'ятаю Вільнюський саміт НАТО, я пам'ятаю Вашингтонський саміт НАТО – ми не змогли досягти консенсусу. І це дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, тому що інакше це рішення не буде можливим", – вважає він.
Щодо пункту про дозвіл на удари по військових об'єктах на території Росії Науседа зауважив, що ЄС також не може прийняти рішення щодо цього.
"Знову ж таки, ми не в змозі прийняти рішення і дозволити їм здійснювати суто оборонну операцію, тому що завдання ударів по об'єктах не означає напад на Росію. Удари по об'єктах означатимуть зменшення сили для нападу з боку Росії та зменшення наступального потенціалу РФ", – наголосив він.
Щодо третього пункту плану Зеленського, а саме: постачання деяких видів військової техніки, ракет дальнього радіуса дії, Науседа акцентував, що "знову ж таки" – ЄС вагається.
"Отже, нічого нового в цьому плані немає, і я не бачу якихось серйозних питань, винесених на стіл переговорів. Йдеться лише про нашу готовність і зобов'язання підтримувати Україну", – наголосив литовський президент.
Він вважає, що "було б великою помилкою думати, що наша нерішучість – це найкращий шлях до деескалації".
Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
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