ЕС присвоил особый статус порносайту XNXX

Европейская комиссия присвоила сайту с контентом для взрослых XNXX статус "очень крупной онлайн-платформы" (VLOP) в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA), который предусматривает усиленное регулирование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Еврокомиссия объявила в среду, 10 июля.

В Еврокомиссии установили, что XNXX в среднем в месяц посещают 45 миллионов пользователей на территории Евросоюза. Этот показатель "превышает порог DSA для определения платформы как VLOP", говорится в сообщении.

Теперь XNXX должен будет "придерживаться самых строгих правил, предусмотренных DSA, в течение четырех месяцев с момента получения уведомления", говорит Европейская комиссия. Среди прочего, сайт могут оштрафовать в ЕС за неправильную, неполную или вводящую в заблуждение информацию.

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"XNXX также должен должным образом оценивать и смягчать любые системные риски, связанные с их услугами, такие как риски, связанные с распространением незаконного контента или негативным влиянием на психическое и физическое здоровье пользователя", – говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия присвоила статус "очень крупных онлайн-платформ" для трех других порносайтов – Pornhub, Stripchat и XVideos. Pornhub и Xvideos обжаловали этот статус в Суде Европейского Союза.

Всего статус VLOP в ЕС имеют 25 платформ.

Акт о цифровых услугах, вводящий новые правила по модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей, вступил в силу осенью 2023 года.