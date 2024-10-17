Leopard, Marder, снаряды и дроны: Германия обновила список помощи Украине

Правительство Германии в четверг, 17 октября, отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно обновленному перечню, Украина получила от Германии 8 танков Leopard 1A5 (передают совместно с Данией) и 20 боевых машин пехоты Marder, 6 гаубиц Panzerhaubitze 2000, один мостоукладочный танк BEAVER, две бронированные инженерные машины WISENT 1 и четыре машины с защитой от мин и засад.

Также упоминаются дополнительные боеприпасы к Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Sea Sparrow, ракеты к системе ПВО IRIS-T SLM, 30 разведывательных дронов Vector.

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Дополнительно Берлин передал 100 переносных систем разминирования H-PEMBS, 90 миноискателей, один минный плуг, две мобильные антенно-мачтовые системы, 57 лазерных дальномеров, 3000 противотанковых гранатометов RGW 90, 25 тысяч патронов калибра 40 мм.

Другое переданное оборудование – 75 тысяч жгутов, 460 штурмовых винтовок MK 556, 90 снайперских винтовок HLR 338 с боекомплектом, 30 винтовок CR 308, а также 3000 пистолетов SFP9.

Кроме этого, Германия анонсировала поставки Украине ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D, 4000 ударных беспилотников, 360 разведывательных беспилотников SONGBIRD, еще 42 тысячи боеприпасов калибра 40 мм, а также зимнюю одежду.

В начале октября в Минобороны Германии раскрыли, что ФРГ недавно передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.

Также стало известно, что Германия совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 миллиарда евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.