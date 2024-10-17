Leopard, Marder, снаряди і дрони: Німеччина оновила список допомоги Україні

Уряд Німеччини у четвер, 17 жовтня, прозвітував про передання Україні чергової партії військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оновленим переліком, Україна отримала від Німеччини 8 танків Leopard 1A5 (передають спільно з Данією) і 20 бойових машин піхоти Marder, 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000, один мостоукладальний танк BEAVER, дві броньовані інженерні машини WISENT 1 та чотири машини із захистом від мін і засідок.

Також згадуються додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тисячі артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети до системи ППО IRIS-T SLM, 30 розвідувальних дронів Vector.

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Додатково Берлін передав 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів, 3000 протитанкових гранатометів RGW 90, 25 тисяч набоїв калібру 40 мм.

Інше передане обладнання – 75 тисяч джгутів, 460 штурмових гвинтівок MK 556, 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом, 30 гвинтівок CR 308, а також 3000 пістолетів SFP9.

Крім цього, Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, а також зимовий одяг.

На початку жовтня у Міноборони Німеччини розкрили, що ФРН нещодавно передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.

Також стало відомо, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 мільярда євро, який планують надати до кінця 2024 року.