В Германии рассказали о новых поставках IRIS-T Украине
На прошлой неделе Германия передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.
Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг в интервью RND, передает "Европейская правда".
По словам Фройдинга, Германия продолжает оказывать Украине помощь на высоком уровне.
"Только на прошлой неделе мы передали две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и SLS", – акцентировал он и отметил, что страна планирует поставить до конца года еще две системы ПВО.
Немецкий генерал заверил, что также продолжатся поставки легкой бронетехники и основных боевых танков, а также значительного количества артиллерийских боеприпасов.
Отметим, что 20 августа в правительстве Германии заявили, что планируют до конца года поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.
В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.
В комментарии для Bloomberg он уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.