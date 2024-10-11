Германия с тремя союзниками готовит для Украины пакет оружия на 1,4 млрд евро

Германия вместе с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

Канцлер напомнил, что ФРГ – на втором месте по объемам предоставленной Украине военной помощи и активно помогает усиливать ПВО.

"До конца года при поддержке наших партнеров – Бельгии, Дании, Норвегии – мы поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает также ПВО – IRIS-T, Skynex, "Гепарды", гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронемашины, боевые дроны, РЛС, боеприпасы", – сообщил Шольц.

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Он добавил, что Германия закладывает в бюджет на следующий год 4 млрд евро на прямую двустороннюю помощь.

Кроме того, Шольц напомнил, что страны G7 и Евросоюз готовят многолетний кредит для Украины на 50 млрд долларов, который будут погашать из доходов от замороженных российских активов. Канцлер выразил уверенность, что Украина может рассчитывать на него.

Напомним, в начале сентября Шольц объявил, что Германия заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

В начале октября в Минобороны Германии раскрыли, что ФРГ недавно передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T средней и малой дальностей.