Байден прибыл с визитом в Германию
Новости — Пятница, 18 октября 2024, 07:11 —
Американский президент Джо Байден прибыл в немецкий Берлин для короткого визита, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Как рассказало агентство, Байден приземлился поздно в четверг, 17 октября, в Берлине, где в пятницу, 18 октября, утром проведет двусторонние переговоры с президентом и канцлером Германии, после чего планируется встреча с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
Ожидается, что они обсудят вторжение России в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.
Комментируя поездку Байдена, чиновник администрации американского президента, с которым пообщались журналисты, отметил, что "ситуация на поле боя в Украине, ход войны и то, как союзники могут лучше поддержать Украину, будут предметом обсуждения".
Как известно, сначала Байден планировал провести широкую встречу военных сторонников Украины на авиабазе США в Рамштайне, Германия, на прошлой неделе во время трехдневного государственного визита, который должен был бы стать первым за почти 40 лет.
Однако, этот визит был отменен из-за урагана Милтон, но Байден компенсирует это коротким визитом на этой неделе, а "Рамштайн" состоится виртуально в ноябре.
Этот визит происходит после того, как президент Владимир Зеленский провел тур по западным столицам, представляя свой "план победы" по завершению вторжения России.
Как писала "Европейская правда", "план победы" состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО, для чего нужна решимость партнеров.
Второй пункт – о переносе войны на территорию России, третий пункт предусматривает размещение в Украине "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания", четвертый пункт – об инвестициях в добычу в Украине интересных для многих стран ценных ресурсов и пятый пункт – о "послевоенном времени".