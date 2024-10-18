Байден прибыл с визитом в Германию

Американский президент Джо Байден прибыл в немецкий Берлин для короткого визита, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как рассказало агентство, Байден приземлился поздно в четверг, 17 октября, в Берлине, где в пятницу, 18 октября, утром проведет двусторонние переговоры с президентом и канцлером Германии, после чего планируется встреча с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Фото: Reuters

Ожидается, что они обсудят вторжение России в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Комментируя поездку Байдена, чиновник администрации американского президента, с которым пообщались журналисты, отметил, что "ситуация на поле боя в Украине, ход войны и то, как союзники могут лучше поддержать Украину, будут предметом обсуждения".

Фото: Reuters

Как известно, сначала Байден планировал провести широкую встречу военных сторонников Украины на авиабазе США в Рамштайне, Германия, на прошлой неделе во время трехдневного государственного визита, который должен был бы стать первым за почти 40 лет.

Однако, этот визит был отменен из-за урагана Милтон, но Байден компенсирует это коротким визитом на этой неделе, а "Рамштайн" состоится виртуально в ноябре.

Этот визит происходит после того, как президент Владимир Зеленский провел тур по западным столицам, представляя свой "план победы" по завершению вторжения России.

Фото: Reuters

Как писала "Европейская правда", "план победы" состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО, для чего нужна решимость партнеров.

Второй пункт – о переносе войны на территорию России, третий пункт предусматривает размещение в Украине "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания", четвертый пункт – об инвестициях в добычу в Украине интересных для многих стран ценных ресурсов и пятый пункт – о "послевоенном времени".