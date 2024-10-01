В МИД опровергли публикацию FT об обсуждении Украиной территориальных компромиссов

В Министерстве иностранных дел опровергли представленную изданием Financial Times информацию о том, что Украина якобы начала открыто говорить с западными союзниками о потенциальном мирном соглашении с уступками территориями для получения гарантий безопасности.

Об этом говорится в комментарии представителя украинского МИД Георгия Тихого, который приводит "Европейская правда".

По словам спикера, он присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Андрея Сибиги в Нью-Йорке.

"Ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Тихий.

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Он добавил, что предложенная президентом Владимиром Зеленским "формула мира" является единственным реалистичным путем к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.

Он отметил, что глава МИД всем своим собеседникам подчеркивал необходимость соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины".

"Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов просто ложна, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – резюмировал Тихий.

В публикации FT говорилось, что украинские чиновники в общении со своими западными коллегами стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня, при котором российские войска остались бы на захваченных территориях, а Украина получила бы реальные гарантии безопасности.

Издание также сообщило со ссылкой на западного чиновника, что Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет пост президента в начале следующего года.