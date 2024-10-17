В четверг, 17 октября, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, его встретил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом передает "Европейская правда".

Как известно, сегодня украинский лидер должен представить "план победы" лидерам Евросоюза.

Скриншот: трансляция Еврокомиссии

Скриншот: трансляция Еврокомиссии

Перед тем с заявлениями выступил ряд лидеров ЕС, в частности президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в "плане победы" Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.

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В свою очередь немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Напомним, Владимир Зеленский вылетел с визитом в Брюссель, где примет участие в заседании Евросовета, проведет встречи в Европарламенте и штаб-квартире НАТО.