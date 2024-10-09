Макрон показал, как во Франции тренируется украинская бригада Анны Киевской

Французский президент Эмманюэль Макрон показал в среду кадры с тренировок украинской бригады Анны Киевской, которая сейчас проходит обучение на территории Франции.

Об этом французский лидер сообщил у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Макрон рассказал, что украинскую бригаду Анны Киевской сейчас обучают в восточном регионе Гранд-Эст.

"Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте, с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий", – проинформировал Макрон, выложив кадры с тренировок.

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Французский президент заверил, что эта бригада будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции.

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій.



Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024

Как ранее сообщала "Европейская правда", Макрон в среду запланировал визит к украинским военным, которые учатся во Франции. По информации пресс-службы посольства Франции в Украине, Макрон отправился в среду на восток Франции вместе с руководителями оборонных ведомств Украины и Франции Рустемом Умеровым и Себастьеном Лекорню.

В посольстве акцентировали, что Франция стала первой страной, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории, а по количеству подготовленных военных и продолжительности обучения эта инициатива не имеет аналогов.

Как отметили в посольстве, обучение охватывает широкий круг составляющих, среди которых, в частности: пехотный бой, бронетанковый бой с использованием AMX10 RC (французская боевая бронированная машина), инженерный бой с привлечением саперов, противовоздушная оборона с использованием ракет Mistral, противотанковый бой с использованием ракет Milan, использование беспилотных аппаратов, снайперов, артиллерийских систем CAESAR.

Как рассказали в посольстве, благодаря этой программе по состоянию на 15 сентября 2024 года Франция уже подготовили почти 15 тысяч украинских военнослужащих.

Подготовка проводится на французской территории и в Польше, куда было отправлено около ста французских военных в рамках миссии EUMAM.

Также в посольстве отметили, что с марта Франция обучает украинских пилотов для полетов на самолетах Alphajet, что является предпосылкой для перехода на истребители F-16 или Mirage M2000-5.

В сентябре Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

А недавно министр обороны Себастьен Лекорню пообещал, что Украина получит истребители Mirage 2000 в следующем году.