Байден о дальнобойных ударах по России: Консенсуса сейчас нет

Президент США Джо Байден после переговоров с тремя европейскими лидерами в Берлине в пятницу, 18 октября, указал на отсутствие изменений относительно разрешения Украины наносить дальнобойные удары вглубь России.

Об этом он сказал журналистам перед отлетом из Германии, передает "Европейская правда".

У Байдена спросили, существует ли вероятность изменения его позиции относительно применения Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России, "что является одним из главных предложений, выдвинутых президентом Зеленским".

"Во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю". Сейчас консенсуса по дальнобойному оружию нет", – ответил президент США.

Реклама:

Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.

В сентябре Байден уже намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

Американский президент был в Берлине с коротким визитом, во время которого обсудил, среди прочего, вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Британии.