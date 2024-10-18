Байден про далекобійні удари по Росії: Консенсусу зараз немає

Президент США Джо Байден після переговорів із трьома європейськими лідерами в Берліні у п’ятницю, 18 жовтня, вказав на відсутність змін стосовно дозволу України завдавати далекобійних ударів вглиб Росії.

Про це він сказав журналістам перед відльотом з Німеччини, передає "Європейська правда".

У Байдена спитали, чи існує ймовірність зміни його позиції стосовно застосування Україною далекобійної зброї для ударів вглиб Росії, "що є однією з головних пропозицій, висунутих президентом Зеленським".

"У зовнішній політиці ніколи не кажуть: "Я ніколи не передумаю". Зараз консенсусу щодо далекобійної зброї немає", – відповів президент США.

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Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.

У вересні Байден уже натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".

Американський президент був у Берліні з коротким візитом, під час якого обговорив, серед іншого, вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.