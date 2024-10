Глава МИД в новом правительстве Франции впервые прибыл в Украину

Министр иностранных дел в новом правительстве Франции Жан-Ноэль Барро впервые прибыл в Киев.

В отличие от большинства визитов иностранных гостей, Барро анонсировал свой приезд заблаговременно, в пятницу, и повторил анонс в начале суток в субботу.

Aujourd’hui, je me rends en Ukraine.



Soutien, encore et toujours, à la résistance de l’Ukraine contre l’agression russe.



Soutien, encore et toujours, aux civils qui souffrent.



Le respect du droit international est la condition de notre sécurité collective.



🇫🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/PWlxBXSIOx

