Глава МИД в новом правительстве Франции впервые прибыл в Украину

Министр иностранных дел в новом правительстве Франции Жан-Ноэль Барро впервые прибыл в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В отличие от большинства визитов иностранных гостей, Барро анонсировал свой приезд заблаговременно, в пятницу, и повторил анонс в начале суток в субботу.

Aujourd’hui, je me rends en Ukraine.



Soutien, encore et toujours, à la résistance de l’Ukraine contre l’agression russe.



Soutien, encore et toujours, aux civils qui souffrent.



Le respect du droit international est la condition de notre sécurité collective.



🇫🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/PWlxBXSIOx Реклама: October 18, 2024

"Сегодня я отправляюсь в Украину. Будет поддержка, снова и снова, для украинского сопротивления российской агрессии. Поддержка гражданским, которые страдают. Уважение к международному праву – это условие нашей коллективной безопасности", – написал Барро в своем X (Twitter).

Утром 19 октября стало известно, что министр уже встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой, они вышли с совместной пресс-конференцией.

Андрей Сибига выразил благодарность Барро за решение осуществить один из первых зарубежных визитов в Украину и поблагодарил за всю помощь и поддержку, которую оказывает Франция по ряду направлений.

Среди прочего, на встрече он рассказал Барро о вызовах, которые стоят перед энергетикой Украины накануне зимы и министры договорились о взаимодействии в этом вопросе.

Перед этим чиновники имели первую встречу в Париже во время европейского турне президента Владимира Зеленского с "планом победы".