Сибига рассказал, что в Будапеште отмечают "положительную динамику" вокруг нацменьшинств

Глава МИД Украины Андрей Сибига после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште заявил, что он и его венгерский коллега отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств.

Об этом Сибига рассказал в заявлении для прессы после встречи с Сийярто, пишет "Европейская правда".

Министр приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей.

"Именно в этой школе я побывал утром сегодня. Я остался с чрезвычайно положительными впечатлениями. Уверен, что это образовательное учреждение будет способствовать сохранению украинской идентичности, поможет детям адаптироваться в среде, не теряя своих культурных корней, а также будет очередным шагом к взаимопониманию между Украиной и Венгрией", – отметил министр.

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Он подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности.

"Мы с господином министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения взаимопонимания по всем чувствительным вопросам", – подчеркнул Сибига.

Венгры Украины, добавил он, являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и ключевым мостом взаимопонимания между двумя государствами.

Напомним, летом в интервью "ЕП" глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об "откровенном разговоре" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита последнего в Ужгород в январе 2024 года, следствием которого стало выдвижение Будапештом требований относительно прав венгерского меньшинства.

Эти требования были включены в переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС.

"ЕвроПравда" ранее подробно анализировала перечень этих требований в статье: Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС.