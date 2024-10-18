Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая должна арестовать его по ордеру МУС

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в Бразилии, которая является участницей Римского статута и была бы обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом он сказал на встрече с журналистами стран БРИКС в пятницу, 18 октября, передает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

Путин на вопрос, не боится ли ареста в Бразилии по ордеру МУС, ответил вопросом: "Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?"

"Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС (Международный уголовный суд. – Ред.), все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем?" – добавил он.

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Хозяин Кремля пообещал найти того, кто "на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

Бразильский президент Лула да Силва ранее заявил, что пригласит руководителя России на саммит этого года, причем Бразилия также откровенно говорила, что "вряд ли" выполнит ордер МУС на арест.

В то же время в июне Путин поехал в Монголию, которая также является участницей Римского статута, и избежал ареста. Больше об этом – в статье Международное право силы.