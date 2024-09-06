Нидерланды предупредили о хакерских операциях РФ против западной помощи Украине

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) выступила с предупреждением о российских кибероперациях со стороны подразделения ГРУ 29155.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Нидерландов, передает "Европейская правда".

По данным MIVD, хакеры этой российской военной спецслужбы сосредоточены, среди прочего, на том, чтобы получить информацию о западной помощи Украине и подорвать ее. Их операции в основном направлены на западные правительства и жизненно важную инфраструктуру.

"Вместе с партнерами мы решили разоблачить методы работы этого печально известного российского киберподразделения. Таким образом, каждый может увидеть, как они действуют. Таким образом, они могут вооружиться против этих далеко идущих атак и шпионажа. Не только правительства, но и производители и поставщики военной техники для Украины", – заявил министр обороны Нидерландов.

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По словам директора MIVD вице-адмирала Питера Рисинка, Нидерланды еще не стали жертвой киберопераций против жизненно важной инфраструктуры со стороны этого субъекта.

"Но он представляет угрозу, которую мы должны все больше принимать во внимание", – заключает он.

"Этот актор как раз развернул кибероперации. Они направлены на логистический сектор в странах, которые оказывают помощь Украине или играют в ней определенную роль. А Нидерланды являются важной транзитной страной", – добавил он.

В результате совместной международной операции Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила, что военное подразделение под командованием Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) с 2020 года осуществляло кибератаки против Украины, а также стран НАТО и ЕС, в частности Эстонии.

Напомним, Эстония и еще девять государств в декабре прошлого года запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

Таллиннский механизм работает параллельно с ИТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.