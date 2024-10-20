В Молдове проходит историческое голосование – выборы президента и референдум по ЕС
В Молдове в воскресенье, 20 октября, проходит историческое голосование – выборы президента и конституционный референдум о европейском будущем страны.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В президентских выборах участвуют рекордные 11 кандидатов. Действующая проевропейская президент Молдовы Майя Санду остается наиболее популярной среди кандидатов и надеется переизбраться на должность.
Одновременно с президентскими выборами проходит конституционный референдум. По нормам молдавского законодательства это означает, что в случае успеха референдума основной закон Молдовы автоматически изменится. В нем будет провозглашена цель вступления страны в ЕС.
Избиратели должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдовы в Европейский Союз?". Вариантов ответа два – "Да" и "Нет".
Избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00.
К референдуму прикованы наибольшие усилия российских агентов влияния в Молдове, и именно с ним связана наибольшая интрига.
По данным последних опросов, более 55% готовы проголосовать за то, чтобы евроинтеграцию внесли в Конституцию Молдовы.
Читайте о важности этого голосования и почему конституционный референдум о ЕС беспокоит Кремль даже больше, чем выборы.
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