В Молдове в воскресенье, 20 октября, проходит историческое голосование – выборы президента и конституционный референдум о европейском будущем страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В президентских выборах участвуют рекордные 11 кандидатов. Действующая проевропейская президент Молдовы Майя Санду остается наиболее популярной среди кандидатов и надеется переизбраться на должность.

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Одновременно с президентскими выборами проходит конституционный референдум. По нормам молдавского законодательства это означает, что в случае успеха референдума основной закон Молдовы автоматически изменится. В нем будет провозглашена цель вступления страны в ЕС.

Избиратели должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдовы в Европейский Союз?". Вариантов ответа два – "Да" и "Нет".

Избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00.

К референдуму прикованы наибольшие усилия российских агентов влияния в Молдове, и именно с ним связана наибольшая интрига.

По данным последних опросов, более 55% готовы проголосовать за то, чтобы евроинтеграцию внесли в Конституцию Молдовы.

Читайте о важности этого голосования и почему конституционный референдум о ЕС беспокоит Кремль даже больше, чем выборы.

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