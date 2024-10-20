У Молдові в неділю, 20 жовтня, відбувається історичне голосування – вибори президента та конституційний референдум про європейське майбутнє країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У президентських виборах участь беруть рекордні 11 кандидатів. Чинна проєвропейська президентка Молдови Мая Санду лишається найбільш популярною з-поміж кандидатів та сподівається переобратися на посаду.

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Одночасно з президентськими виборами проходить конституційний референдум. За нормами молдовського законодавства це означає, що у разі успіху референдуму основний закон Молдови автоматично зміниться. У ньому буде проголошена мета вступу країни до ЄС.

Виборці мають відповісти на запитання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського Союзу?". Варіантів відповіді два – "Так" і "Ні".

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00.

До референдуму прикуті найбільші зусилля російських агентів впливу в Молдові, і саме з ним пов’язана найбільша інтрига.

За даними останніх опитувань, понад 55% готові проголосувати за те, щоб євроінтеграцію внесли до Конституції Молдови.

Читайте про важливість цього голосування та чому конституційний референдум про ЄС непокоїть Кремль навіть більше, ніж вибори.

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