Спецслужба Латвии провела разговор с продавщицей, которая принципиально говорит только на русском

Служба госбезопасности Латвии наведалась с инспекцией в магазин, продавщица которого отказала клиентке в обслуживании на латышском и заявила, что считает "нацистами" тех, кто не соглашается говорить с ней на русском.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Скандал вокруг продавщицы магазина канцелярских мелочей и подарков Postcard в рижском ТРЦ поднялся в соцсетях в пятницу. Женщина, которая подняла огласку, написала, что продавщица-россиянка агрессивно отреагировала на просьбу обслуживать её на государственном латышском языке, потому что это "русский магазин", и заявила, что считает нацистами тех, кто требует этого от нее. Ее сообщение вызвало большой резонанс.

В Службе госбезопасности Латвии подтвердили СМИ, что после того начали расследовать обстоятельства инцидента и 19 октября провели разговор с продавщицей, предупредив ее, что за заявления, направленные на разжигание розни, грозит уголовная ответственность.

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Также чиновники поговорили с руководством магазина и ТРЦ, где тот арендует площадь, чтобы там приняли дополнительные меры для предотвращения подобных инцидентов.

Напомним, Латвия с начала года начала процесс выдворения россиян, которые не выполнили требования закона об иммиграции – не сдав экзамен на знание государственного языка и не подав заявление на получение другого вида на жительство.

В прошлом году Латвия не позволила восстановить вид на жительство 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен.