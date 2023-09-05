Латвия не разрешила проживание 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен

Более 80 граждан России, которые потеряли постоянный вид на жительство в Латвии в связи с поправками в Иммиграционный закон и пытались получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

После того, как экзамен по государственному языку успешно сдан или получено освобождение от экзамена, граждане России должны заполнить анкету. Там есть, в частности, "идеологические" вопросы о вторжении России в Украину, оккупации Латвии и советских памятниках. Ответы на вопросы оценивает Служба госбезопасности.

СГБ получила уже более 13 тысяч анкет от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Около семи тысяч человек уже прошли проверку, и СГБ не обнаружила рисков в том, чтобы выдать им новый вид на жительство, о чем сообщила PMLP.

Однако в более чем 80 случаях СГБ обнаружила риски, и PMLP приняло решение отказать этим заявителям.

Проверки остальных подавших документы продолжаются.

Принятые в прошлом году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в PMLP ряд документов, в том числе документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше.

По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

За менее чем месяц до крайнего срока менее половины россиян в Латвии записались на языковой экзамен. После этого в стране заговорили об отсрочке для россиян для сдачи языкового экзамена.

Депортации, согласно нынешнему законодательству, могут начаться со 2 декабря.

Ранее в Сейме Латвии назвали данные, что для сдачи языкового экзамена еще ничего не делали 6000 граждан России и они в сентябре получат письма с просьбой покинуть страну.