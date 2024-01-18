В Латвии началось выдворение российских граждан

В Латвии начался процесс выдворения 985 граждан РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции, не сдав экзамен на знание государственного языка и не подав заявление на получение другого вида разрешения на проживание.

Как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Отмечают, что этим людям направлены письма с просьбой выехать из страны в течение двух недель или урегулировать свой правовой статус в Латвии.

"Затем мы направляем информацию в Государственную пограничную службу, чтобы они проверили последнее задекларированное место жительства – находится человек там или нет", – пояснила начальник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе.

В то же время, если человек находится в задекларированном месте жительства, в таком случае он получит предписание на выезд, отметила чиновница.

Граждане РФ, которые до сих пор не пытались урегулировать свой правовой статус, могут также подать заявление на получение другого типа вида на жительство, например, на основании брака или воссоединения семьи.

"Мы сейчас говорим только о добровольном выезде. Это означает, что любому человеку должно быть предоставлено право выехать добровольно с самого начала. Кроме случаев, когда это в интересах национальной безопасности. Если человек ничего не делает и не оспаривает, то может быть и принудительное выдворение", – указала Розе.

Сейчас решение о принудительном выдворении приняли в отношении двух граждан РФ. Большинство российских граждан урегулировали свой статус, сдав языковой тест, подав заявление на другой вид пребывания или выехав, сообщает LSM.

Председатель комитета по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности Сейма Гунарс Кутрис заявил, что "принудительное выдворение, безусловно, будет".

"Сколько людей? Десятки или сотни? Увидим на практике. Это не произойдет за одну ночь. Наверное, часть надеется, что кто-то решит этот вопрос за них", – добавил он.

PMLP предполагает, что некоторые из этих 985 граждан РФ, подлежащих депортации, могли уже выехать из Латвии. В то же время пограничная служба располагает информацией о тех людях, которые выезжают из Латвии, пересекая российскую или белорусскую границу, но о тех, кто решил уехать, например, через Эстонию, ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Латвия может выдворить 1167 граждан РФ, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране.

Напомним, в конце декабря стало известно, что по меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и подали документы на получение вида на жительство в Латвии, будут выдворены из этой страны.

В сентябре Латвия не разрешила проживание 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен.