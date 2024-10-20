Остин не подтверждает отправку солдат КНДР в Россию, чтобы воевать с Украиной

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Неаполе в субботу, сообщает "Еврпейская правда".

"Я не могу подтвердить эти сообщения на данный момент. Это то, что мы продолжим исследовать", – сказал глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что такой шаг вызвал бы беспокойство, если это правда.

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Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.

Однако генсек НАТО Марк Рютте заявил на этой неделе, что на этом этапе этому нет никаких доказательств.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что если участие северокорейских военных на стороне РФ в войне против Украины подтвердится, это покажет "уровень отчаяния" Кремля.