Большинство британцев хотят победы Харрис на выборах в США

Большинство людей в Великобритании предпочитают, чтобы на президентских выборах в США победила демократка Камала Харрис, а не республиканец Дональд Трамп.

Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник, 21 октября, опрос YouGov, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, охватившему 2115 британцев, 64% респондентов выступают за победу Камалы Харрис над Дональдом Трампом, тогда как 18%, наоборот, поддерживают победу Трампа. Еще столько же не определились с выбором.

Среди опрошенных граждан Британии положительно к Трампу относятся только 18%, а отрицательно – 77%. Что касается Харрис, то ее положительно оценивают 60% опрошенных, а 23% – отрицательно.

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Больше всего сторонников действующего вице-президента США – среди избирателей Лейбористской и Либерально-демократической партий (83% и 86% соответственно), среди консерваторов таких 57%.

Единственной партией, избиратели которой болеют за Трампа больше (54%), чем за Харрис, является правопопулистская Reform UK, глава которой Найджел Фарадж хвастается своими отношениями с экс-президентом США.

Напомним, один из последних опросов показал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал вице-президента Камалу Харрис в предвыборном опросе.

Перед тем сообщалось, что Харрис меняет стратегию предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев.