Трампу удалось обогнать Харрис в предвыборном опросе

В воскресенье, 20 октября, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал вице-президента Камалу Харрис в предвыборном опросе.

Об этом сообщило издание The Hill, передает "Европейская правда".

По результатам опроса, по состоянию на 20 октября шансы Трампа на победу в президентской гонке составляют 52%, а Харрис – 42%.

Как отмечает издание, с конца августа шансы Харрис на победу составляли примерно 54-56%, а шансы Трампа: 44-46%.

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Уже в начале октября разрыв начал сокращаться, а 17 октября оба кандидата имели примерно равные шансы, а 20 октября преимущество получил экс-президент.

Изменение в пользу Трампа связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане. Как пишут журналисты, он также имеет небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Из семи штатов, которые могут иметь решающее значение в определении исхода выборов 2024 года, только Пенсильвания все еще отдает предпочтение Харрис.

Впрочем, издание подчеркивает, что по прогнозу гонка остается непредсказуемой, поскольку результаты опросов во всех семи штатах остаются в пределах погрешности, то есть типичные неточности опросов могут сместить результаты в любую сторону.

Напомним, в выходные Трамп заявил, что думает судиться с CBS из-за публикации сокращенного интервью Харрис, что якобы подало ее ответы более выгодно для кандидата.

В пятницу во время предвыборного митинга в Детройте Трамп на 20 минут остался без рабочего микрофона, после чего заявил, что не заплатит компании – арендодателю оборудования.

А накануне Трамп в рамках своей предвыборной кампании на некоторое время взял на себя роль работника "Макдональдса" – в ответ на упоминания Харрис о том, что у нее в студенческие годы была такая подработка.