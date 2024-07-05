Трамп поздравил лидера популистов Британии, не упомянув о партии будущего премьера

Дональд Трамп поздравил лидера британских популистов Найджела Фараджа с тем, что он впервые стал членом парламента, хотя это удалось ему с восьмой попытки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Бывший президент США поздравил "большую победу" Фараджа на фоне успеха его партии Reform UK на выборах в Великобритании.

Reform UK удалось получить четыре места в парламенте и продемонстрировать сильные результаты на Северо-Востоке.

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"Найджел – человек, который по-настоящему любит свою страну!", – написал Трамп на своем сайте Truth Social.

При этом вероятный кандидат от республиканцев на нынешних выборах в США не упомянул об убедительной победе лейбористов и их лидера Кира Стамера, который возглавит следующее правительство, и не упомянул о премьер-министре Риши Сунаке, который уходит в отставку.

По итогам выборов 4 июля лейбористы получат большинство в новом составе Палаты общин. Британский премьер-министр Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии.

Также на этот раз в британский парламент впервые прошла партия популистов-евроскептиков, лидер которой Найджел Фарадж отметился скандальными заявлениями об Украине.