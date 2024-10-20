Le Monde: Вопрос ударов вглубь России не будет решен до выборов в США

Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии на встрече в пятницу в Берлине не смогли прийти к согласию относительно разрешения Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории России.

Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Вопрос разрешения нанесения ударов вглубь территории России оружием, которое Украине передают союзники, является одним из давних требований Украины.

США и Германия отказываются идти по этому пути, чтобы ограничить риск эскалации конфликта, в то время как Великобритания и Франция более открыты к этой идее.

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"Вопрос остался нерешенным в пятницу и не будет решен до выборов в США. Единственный элемент сближения: по мнению разных столиц, одних только глубоких ударов будет недостаточно для обеспечения большего военного успеха Украины", – говорится в публикации издания.

Le Monde также сообщило, что администрация президента США Джо Байдена уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО.

Президент США Джо Байден после переговоров с тремя европейскими лидерами в Берлине в пятницу, 18 октября, указал на отсутствие изменений относительно разрешения Украины наносить дальнобойные удары вглубь России.

В сентябре Байден уже намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".