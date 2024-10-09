Революция возможна: как Грузия готовится к решающим выборам и уличным противостояниям

До какого предела дойдет “Грузинская мечта”, чтобы не отдавать власть? И как ей будет готово ответить грузинское общество?

"К сожалению, я должен сказать вам, что при нынешней правящей партии Грузия никогда не станет членом Европейского Союза", – такое заявление важно тем, что его огласил не политик, а дипломат – посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

"Что произошло после того, как вы получили статус кандидата? Большинство населения, оппозиционные партии хотят вступить в Европейский Союз, но правительство отчуждает людей от членства в нем. Члены грузинского правительства далеки от ценностей Европейского Союза", – пояснил дипломат.

Такой демарш важен и потому, что до парламентских выборов в Грузии осталось менее трех недель – решающее голосование состоится 26 октября.

И хотя в Евросоюзе избегают действий, которые можно интерпретировать как вмешательство в ход выборов, в данном случае было принято решение заявить без двусмысленностей: от результатов этих выборов зависит европейское будущее Грузии.

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А возможно, и ее существование как независимого государства.

Политические пощечины

Чем ближе дата парламентских выборов, тем острее политический конфликт как внутри страны – между правительством и оппозиционными объединениями, так и за пределами Грузии – между правительством и западными партнерами.

Налицо совершенно неординарное и необычное для Грузии событие: впервые в современной истории оппозиционные силы и стратегические партнеры в унисон обвиняют действующую власть в изменении внешнеполитического вектора страны и преследовании российских интересов.

В результате сложившейся ситуации правительство Грузии получило полную международную изоляцию как от США, так и от ЕС.

Более того, эта изоляция уже вышла за дипломатические рамки и приняла жесткую форму.

Как обычно, зачинщиком бойкота является Вашингтон. Именно США уже официально ввели санкции в отношении около сотни представителей правящей грузинской партии, включая влиятельных силовиков.

Однако наилучшей демонстрацией нового формата отношений с грузинской властью стала "дипломатическая пощечина", нанесенная главе правительства Ираклию Кобахидзе.

Премьер-министр, который возглавляет грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, получил приглашение на прием президента США Джо Байдена, однако впоследствии Белый дом приглашение отменил.

При этом ситуация выглядит так, что в администрации Байдена сознательно пошли на то, чтобы сделать эту "дипломатическую пощечину" как можно более обидной.

На этом фоне решение ЕС прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии выглядит вполне ожидаемым.

"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется выезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза – ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", – прокомментировал это решение посол Герчинский.

И хотя ключевые санкции против грузинской власти еще не введены (в частности, под санкциями пока не находится почетный глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили), однако подготовка к их принятию уже идет. В частности, по информации "Голоса Америки", пакет санкций в отношении Иванишвили уже разработан.

И скорее всего, увидев массовые нарушения на выборах 26 октября, Вашингтон без особых колебаний пойдет на этот шаг.

Короткая оттепель и обострение

После политического провала, пережитого в США, премьер-министр Грузии на некоторое время смягчил тон и даже заговорил об урегулировании отношений с "партией глобальной войны" – этим термином в "Грузинской мечте" обычно именуют все западные страны, которые протестуют против падения Грузии в орбиту влияния РФ и уничтожения демократических институций.

Более того, реагировать пришлось и Бидзине Иванишвили – он выступил с письменным заявлением, в котором отметил, что "никогда не говорил, что, говоря о партии глобальной войны, имел в виду США и Европейский Союз".

Разумеется, столь неожиданные ходы руководства страны вызвали множество разговоров в политических кругах. В частности, в оппозиции этот шаг сочли отступлением, вызванным опасениями перед уже объявленными санкциями против Иванишвили.

Кроме того, 1 октября премьер-министр в своем письменном заявлении фактически поручил Антикоррупционному бюро изменить свое решение об объявлении ряда авторитетных неправительственных организаций "субъектами с избирательной целью", что фактически ограничивало их право на соблюдение избирательного процесса.

Что неудивительно, глава указанного бюро выполнил поручение премьер-министра в течение суток. Однако главной сенсацией в этой истории стало то, что решение о признании упомянутых организаций субъектами избирательной цели было поддержано и в судебном порядке.

Такие действия даже дали надежду на то, что и выборы 26 октября пройдут без особых нарушений. Однако така иллюзия просуществовала недолго.

Уже 3 октября "Грузинская мечта" дала неожиданную "пощечину" официальному Вашингтону – именно так оценивают это решение аналитики и эксперты.

Министр внутренних дел Грузии поручил соответствующим группам ведомства распространить соответствующие меры по оперативным направлениям, "чтобы способствовать проведению предстоящих парламентских выборов в безопасной и свободной среде".

Среди таких группировок обнаружено и Управление особых операций, руководитель и заместитель которого находятся под санкциями США по "списку Магнитского".

Однако это еще не все: министр внутренних дел также признал, что подсанкционные лица продолжают получать зарплату посредством банковских переводов, что может стать причиной нового скандала и нанесения сокрушительного удара по банковской системе Грузии.

Техническое правительство от президента

Параллельно с тяжелыми днями правящей команды растет влияние президента Саломе Зурабишвили.

Её роль в контексте ожидаемых больших перемен может оказаться решающей.

В отличие от премьер-министра Кобахидзе, Зурабишвили – желанная гостья в ведущих европейских столицах. Недавно она провела встречи на высоком уровне в Берлине, Париже и Брюсселе.

Разумеется, все это сильно раздражает правящую команду, которая считает эти важные визиты неконституционными. И даже успела объявить о новой попытке оглашения импичмента.

Однако, судя по всему, президента меньше всего беспокоят такие действия представителей правящей команды, тем более, как показала прошлая попытка импичмента, голосов за отставку президента у "Грузинской мечты" нет.

Зурабишвили планомерно следует собственной повестке дня. Она создала платформу ("Грузинскую хартию"), вокруг которой объединила все четыре ведущие оппозиционные силы.

Упомянутая хартия предусматривает формирование временного технического правительства после выборов. Функция такого правительства будет заключаться в быстром проведении демократических реформ, восстановлении испорченных отношений с партнерами и самое главное – в возвращении стране подкрепленного конституцией внешнего курса на евроатлантическую интеграцию.

При этом президент уже заявила, что сама выбрала кандидата на пост главы такого правительства и намерена в срочном порядке обсудить эту кандидатуру с основными оппозиционными силами.

Такая стратегия резко снижает риски раскола оппозиционных сил. А соответственно, увеличивает шансы на успешную смену власти и возвращение Грузии на путь демократии и евроинтеграции.

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Независимые социологические опросы пророчат нынешней оппозиции стабильное большинство в новом парламенте.

Однако ключевой вопрос состоит в следующем:

до какого предела дойдет "Грузинская мечта", чтобы не отдавать власть?

А в то, что выборы в Грузии будут свободными и демократическими, уже не верят ни внутри страны, ни за ее пределами.

То, с каким энтузиазмом нынешняя власть палит мосты с западными союзниками, показывает, что там готовы пойти на все ради сохранения своей власти. В том числе – преступить и нормы морали.

Доказательство последнего - использование в политической рекламе "Грузинской мечты" фотографий разрушенных украинских городов. Таким образом партия власти пытается показать, что в случае победы оппозиции аналогичная война начнется и в Грузии.

При этом за отказ транслировать такую рекламу оппозиционным телеканалам угрожают огромными штрафами.

Все это говорит о том, что политическая ситуация в Грузии достигает своего пика напряженности. В оппозиции заявили, что готовы защищать выбор граждан, однако хватит ли у них сил противостоять аппарату насилия от "Грузинской мечты"?

В свою очередь западные партнеры уже предупредили, что в случае фальсификации выборов будет принято решение о приостановке безвизового режима с Евросоюзом, заморозке процесса евроатлантической интеграции страны, приостановке всех видов финансовой помощи и различных программ, введении санкций против коммерческих банков и запрете переводов физическим лицам.

Кроме того, не исключено, что стране придется немедленно погасить внешние долги, что обанкротит бюджет страны и окончательно обрушит экономику.

В такой ситуации удержать власть "Грузинская мечта" сможет лишь методами Лукашенко или Мадуро. Однако это означает, что Грузия вернется в мрачную и безысходную реальность 1990-х – в стране воцарятся хаос и преступность.

И такая Грузия станет легкой добычей Владимира Путина.

Автор: Амиран Хевцуриани,

профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра,

для "Европейской правды", из Тбилиси