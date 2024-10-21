Польша будет просить Украину показать тайные приложения к "плану победы"

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава хочет ознакомиться с непубличными приложениями к "плану победы", представленного на прошлой неделе Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью РАР.

Представляя "план победы", Зеленский говорил, что его полный текст обнародоваться не будет, а тайные приложения к отдельным его пунктам получат только определенные партнеры, от которых зависит его выполнение.

По словам Бартошевского, Польша не входит в список стран, которые получили полную информацию о "плане победы".

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"Мы предоставили Украине военную помощь наиболее важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", – подчеркнул заместитель главы МИД Польши.

Вот почему, продолжил он, "со всей уверенностью, мы должны иметь доступ к этим файлам".

"Безусловно, Министерство иностранных дел Польши будет говорить на эту тему с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном контакте", – подытожил Бартошевский.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что "план победы" будет заново оцениваться после президентских выборов в США.