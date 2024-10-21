Зеленский анонсировал пакет на $800 млн из США для производства дронов в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что США готовят пакет помощи на 800 миллионов долларов, которые пойдут на финансирование производства дронов в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в вечернем обращении в понедельник, 21 октября.

В обращении Зеленский рассказал о переговорах с шефом Пентагона Ллойдом Остином, который находился с визитом в Киеве, и вспомнил объявленный пакет помощи на 400 миллионов долларов.

"Готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет", – добавил он.

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Также, сказал глава государства, с Остином он обсудил реализацию украинского "плана победы" – "конкретные шаги, которые могут реализовать пункты „плана".

"Мы нуждаемся в решимости партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России", – отметил Зеленский.

В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Глава В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.