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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине на $400 млн

Новости — Понедельник, 21 октября 2024, 17:17 — Кристина Бондарева

В Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине на 400 млн долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Пентагоне в письме, разосланном СМИ.

Пакет включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие, в частности:

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
  • противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • бронетранспортеры М113;
  • спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
  • оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.

В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.

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