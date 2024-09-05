Трамп рассказал, куда пристроит Маска в случае своей победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что устроит миллиардера и владельца X (Twitter) Илона Маска в Белый дом в случае своей победы.

Об этом он сказал в четверг, 5 сентября, во время речи в Экономическом клубе Нью-Йорка – неправительственной организации, занимающейся анализом экономических вопросов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Экс-президент заявил, что в случае победы хочет создать "комиссию по эффективности госуправления", задачей которой будет полный финансовый аудит и аудит эффективности работы федерального правительства США.

Эта комиссия, которую и должен возглавить Маск, после аудита должна предоставить рекомендации по "радикальным реформам", добавил Трамп.

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Идею создать подобный орган сам миллиардер предложил кандидату в президенты во время интервью на своем X (Twitter) в августе. При этом Маск пообещал, что будет работать бесплатно.

Старший советник предвыборной кампании Трампа Брайан Хьюз признал, что в речи экс-президента почти не говорилось о том, как "комиссия по эффективности госуправления" могла бы работать.

Но он добавил, что слова экс-президента являются "подтверждением того, что Трампу нравится эта идея, и он будет работать с Маском и другими, чтобы убедиться, что она будет воплощена в жизнь".

Еще в мае пресса писала, что Трамп обсуждает с Маском возможность предоставления тому роли консультанта в случае возвращения экс-президента в Белый дом. Впоследствии это же публично подтвердил и сам Трамп.

Также СМИ сообщали, что Маск планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц комитету, который поддерживает президентскую кампанию Трампа.