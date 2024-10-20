Маск будет разыгрывать в ключевой Пенсильвании $1 млн ежедневно до выборов

Миллиардер Илон Маск, который поддерживает Дональда Трампа, объявил, что будет платить до 1 миллиона долларов в день случайному человеку, который в ключевом штате Пенсильвании подпишет его петицию накануне выборов 5 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Петиция суперкомитета Маска в поддержку Трампа просит подписантов поддержать свободу слова и право на ношение оружия. Петиция фактически поощряет избирателей Трампа зарегистрироваться для голосования, чтобы они могли принять участие в розыгрыше 1 миллиона долларов.

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись, заключается в том, как нам донести до людей информацию об этой петиции? Потому что старые средства массовой информации не сообщают о ней", – сказал Маск на субботнем мероприятии в поддержку Трампа в Пенсильвании.

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"Вы знаете, не все есть на Х. Поэтому я подумал, как мы можем донести до людей информацию о петиции? Ну, эта новость, я думаю, будет очень популярной", – добавил Маск.

После своего объявления Маск вручил чек в стиле лотереи первому победителю своего конкурса.

"Единственное, о чем мы просим за миллион долларов, – это чтобы вы были представителем петиции", – сказал Маск.

Петиция не требует, чтобы подписанты были республиканцами. Любой демократ, зарегистрированный для голосования в Пенсильвании, также мог ее подписать.

В четверг Маск начал агитационные мероприятия за бывшего президента Трампа в Пенсильвании, нацелившись на неопределившихся избирателей.

С июля Маск лично пожертвовал не менее 75 миллионов долларов в поддержку переизбрания Трампа.

В сентябре Трамп сказал, что устроит Маска в Белый дом в случае своей победы.

В начале октября Трамп выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, где в июле на него было совершено покушение, на сцене его поддержал Илон Маск.