Почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" и номер один в ее избирательном списке Бидзина Иванишвили заявил, что в 2008 году Грузию и Украину не приняли в НАТО "реальные координаторы" Альянса, потому что приберегали их для "живой силы" в войне против РФ.

Об этом Иванишвили заявил в интервью, которое приводит портал SOVA, пишет "Европейская правда".

Иванишвили, основатель "Грузинской мечты" и пророссийский олигарх, утверждает, что на саммите НАТО 2008 года Украине и Грузии отказали не из-за блокады одной или двух стран, а потому что так решили "координаторы НАТО" – "те, кто на самом деле руководит НАТО".

Он заявил, что эти "координаторы" не хотели принимать Украину и Грузию "по элементарной причине".

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"Очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалось в войну России, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но как живая сила должна быть только Украина... Это и в 2008 году, конечно же, планировалось", – заявил Иванишвили, говоря о тогдашней российско-грузинской войне.

"Они именно для этого приберегали Грузию и Украину, именно поэтому их не приняли в НАТО, на этом фоне мы прошли хорошую репетицию от Саакашвили, и в 2008 году он втянул нас в первую войну", – добавил Иванишвили.

Грузинские власти после начала большой российско-украинской войны убеждают, якобы в Грузии хотят открыть "второй фронт" против России, и только "Грузинская мечта" способна это предотвратить и сохранить мир.

Эта риторика особенно усилилась накануне парламентских выборов 26 октября, которые пройдут по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиционных партий. "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в том, что она, мол, хочет открыть "второй фронт" и принести войну в Грузию.

Парламентские выборы в Грузии рассматриваются как выбор между продолжением антизападного разворота действующей партии власти и восстановлением европейского курса. На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии из-за политики действующей власти.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что российские разведывательные структуры в течение многих лет осуществляли сбор внутренней информации о грузинском правительстве и крупных компаниях страны благодаря масштабной кампании кибершпионажа.

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