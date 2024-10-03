В варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира

Опасная ситуация произошла ночью в аэропорту имени Шопена в Варшаве – багаж одного из пассажиров взорвался.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел в зоне сортировки багажа. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что разорвался контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который перевозил пассажир.

"Взрыв произошел из-за сухого льда", – рассказал Бартош Масёнг из варшавской пожарной службы.

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По его словам, образцы не были повреждены. Пострадал только контейнер, в котором они перевозились.

Эвакуация людей из терминала не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в конце августа рейс из парижского аэропорта Орли в Монпелье отменили из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке на борту.

А в июне этого года одну из центральных площадей Праги частично перекрывали из-за подозрительного чемодана.