В варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира
Опасная ситуация произошла ночью в аэропорту имени Шопена в Варшаве – багаж одного из пассажиров взорвался.
Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".
Взрыв произошел в зоне сортировки багажа. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что разорвался контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который перевозил пассажир.
"Взрыв произошел из-за сухого льда", – рассказал Бартош Масёнг из варшавской пожарной службы.
По его словам, образцы не были повреждены. Пострадал только контейнер, в котором они перевозились.
Эвакуация людей из терминала не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в конце августа рейс из парижского аэропорта Орли в Монпелье отменили из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке на борту.
А в июне этого года одну из центральных площадей Праги частично перекрывали из-за подозрительного чемодана.