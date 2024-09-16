Премьер Британии заинтересовался итальянским опытом сдерживания миграции

Британский премьер-министр Кир Стармер во время переговоров с главой итальянского правительства Джорджией Мелони в Риме в понедельник, 16 сентября, согласился с необходимостью поиска новых решений проблемы сдерживания мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

На пресс-конференции Мелони заявила, что оба лидера согласились: "мы не должны бояться искать новые решения" для сдерживания нелегальной миграции.

"Мы говорили об итальянско-албанском протоколе, которому британское правительство уделяет много внимания. Мы рассказали о деталях, которые позволят лучше понять этот механизм", – добавила премьер Италии.

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В свою очередь Стармер отметил, что стремится наладить сотрудничество Италии и Великобритании над вопросами мигрантов, в частности незаконного бизнеса переправки людей через границу.

"Я давно считаю, что предотвращение путешествий (для незаконного пересечения границы. – Ред.) – это один из лучших способов решить проблему (нелегальной миграции. – Ред.)", – указал британский премьер.

Италия в прошлом году договорилась с Албанией об открытии на территории последней двух центров временного содержания мигрантов, которые будут находиться там, пока Рим рассматривает их ходатайства об убежище.

Между тем иммиграция возглавила список вопросов, которые британцы считают наиболее важными, впервые с 2016 года, а почти каждый день фиксируются попытки мигрантов незаконно пересечь Ла-Манш и попасть в Британию.