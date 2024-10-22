Разведка США: Россия причастна к фейку о напарнике Харрис на выборах

Американская разведка утверждает, что ложный контент для дискредитации, кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолза создали и распространяли в соцсетях связанные с Россией аккаунты.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В течение последней недели в X (Twitter) распространяли отредактированное аудио в отношении Уолза, манипуляции с которым, по утверждению разведки США, "соответствуют усилиям и тактике влияния со стороны российских актеров".

Некоторые посты, которые распространяли фейковый контент о напарнике Камалы Харрис на выборах в США, набрали сотни тысяч просмотров и распространялись праворадикальными активистами, добавили в разведке.

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Детали о том, какие именно фейки относительно Уолза распространялись в X (Twitter), разведслужбы США не раскрывали.

В то же время представитель предвыборной кампании демократов Морган Финкельштейн выразил обеспокоенность тем, что освещение фейков о кандидате в СМИ может лишь усилить вес ложных заявлений.

"Мы считаем, что можно освещать российскую операцию по нацеливанию, не придавая дополнительной огласки их ложным заявлениям, которые уже были хорошо опровергнуты", – добавил Финкельштейн.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

Там в частности выражали обеспокоенность тем, что Россия активно использует искусственный интеллект с целью влияния на выборы в США.