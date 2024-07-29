Разведка США ожидает попыток иностранного вмешательства в президентские выборы

Иностранные враги США, по оценке американской разведки, будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

Такую оценку на брифинге в понедельник, 29 июля, дал представитель разведки США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам собеседника журналистов, иностранные субъекты особенно сосредоточены на "событиях, которые произошли в этом месяце в контексте президентских выборов". Предположительно, речь идет о решении Джо Байдена не переизбираться на второй срок и покушение на экс-президента Дональда Трампа.

"Мы ожидаем, что эти субъекты приспособятся к этим событиям и включат их в свои нарративы влияния, стремясь подорвать демократические институты", – добавил представитель разведки США.

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Он указал, что Россия и Иран продолжают придерживаться той же стратегии, что и на предыдущих выборах президента США: первая – дискредитирует Демократическую партию, второй – пытается сорвать победу республиканцев.

Среди потенциальных инструментов влияния Москвы и Тегерана собеседник журналистов назвал использование граждан США через подставные компании и сайты, а также маркетинговые и коммуникационные фирмы.

Правительственные структуры Китая, по его словам, используют собственные ИТ-компании для усиления скрытого влияния на США и сеяния разногласий среди американцев в соцсетях. В то же время, считают в разведке, китайское правительство, вероятно, не планирует влиять именно на результаты выборов.

Белый дом еще раньше выражал обеспокоенность возможным вмешательством России в нынешние президентские выборы и пригрозил ей последствиями, если такие попытки состоятся.

Больше о том, как Россия влияла на выборы-2020, читайте в архивном материале "ЕвроПравды".