Орбан заявил о "самой большой угрозе мировой войны" за последние 70 лет

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что мир "ближе всего к глобальной войне" за последние 70 лет, и обвинил лидеров ЕС во "втягивании Европы в войну".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Telex.

Заявления Орбана прозвучали в большой речи к годовщине венгерской революции.

Премьер Венгрии заявил, что риски расширения войны в Украине растут.

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"Мы еще не были так близко к мировой войне за последние 70 лет", – заявил Виктор Орбан.

Он обвинил "бюрократов Брюсселя" в том, что они "довели Европу до безнадежной войны" и якобы пытаются втянуть весь ЕС в российско-украинскую войну, и снова пожаловался на западные санкции против России, которые "обескровливают" Венгрию.

В речи венгерского премьера был и ряд других антизападных заявлений. Напомним, сейчас Венгрия является председательствующей страной в Совете ЕС и будет сохранять эту роль до конца 2024 года.

Последние опросы показали, что оппозиционная партия впервые с 2010 года опередила партию власти "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана среди избирателей, определившихся с выбором.