Шольц: Еще больше украинских беженцев в Германии должны найти работу

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, устроиться на работу.

Заявление немецкого канцлера приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Во время диалога с жителями города Тельтов Шольц отметил, что, по его мнению, многие украинцы, которые получают поддержку в Германии, должны работать.

По его словам, число украинцев, которые уже имеют работу, возросло до более чем 200 тысяч благодаря правительственной программе Jobturbo.

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"Но было еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была выполнена".

Шольц также возложил ответственность на федеральные земли и работодателей.

О сокращении помощи беженцам из Украины в немецком политикуме говорят уже несколько месяцев представители как партий федеральной коалиции, так и оппозиции.

Федеральное правительство Германии уже разработало более строгие правила, чтобы поощрить больше получателей социальных выплат – не только украинцев – к работе. Среди прочего, отказ от работы и нелегальное трудоустройство предлагают наказывать сокращением помощи.

Кроме того, сейчас в Берлине обсуждают дальнейшую военную помощь Украине на фоне проблем с бюджетом, подробнее об этом – в статье "ЕвроПравды".