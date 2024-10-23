В Польше радиостанция попала в скандал с "ведущими", созданными искусственным интеллектом

Польская радиостанция OFF Radio Krakow вызвала споры после увольнения работников и перезапуска на этой неделе с "ведущими", созданными искусственным интеллектом.

Об этом говорится в публикации агентства АР, пишет "Европейская правда".

Через несколько недель после увольнения сотрудников радиостанция перезапустилась на этой неделе, заявив, что это "первый эксперимент в Польше, в котором журналисты... являются виртуальными персонажами, созданными с помощью искусственного интеллекта".

Радиостанция заявила, что три ее аватара предназначены для того, чтобы охватить младшую аудиторию, рассказывая о культуре, искусстве и социальных проблемах, включая проблемы ЛГБТК+ людей.

Реклама:

"Искусственный интеллект – это больше возможность или угроза для медиа, радио и журналистики? Мы будем искать ответы на этот вопрос", – написал в своем заявлении руководитель радиостанции Марчин Пулит.

Это изменение привлекло внимание всей страны после того, как Матеуш Демский, журналист и кинокритик, который до недавнего времени вел программу на радиостанции, опубликовал во вторник открытое письмо, протестуя против "замены работников искусственным интеллектом".

"Это опасный прецедент, который затрагивает всех нас", – написал он, утверждая, что это может открыть путь „к миру, в котором опытные работники, связанные с медиасектором годами, и люди, занятые в креативных индустриях, будут заменены машинами".

По состоянию на утро среды его письмо подписали более 15 тысяч человек, сообщил Демский в интервью агентству. По его словам, он также получил звонки от сотен людей, и многие из них – молодые, и они не хотят быть объектом такого эксперимента.

Демский работал на OFF Radio Krakow с февраля 2022 года, проводя интервью с украинцами, которые бежали от войны, до августа, когда он был среди около десятка уволенных журналистов.

Он сказал, что этот шаг был особенно шокирующим, поскольку вещатель является общественной станцией, поддерживаемой налогоплательщиками.

Пулит настаивал на том, что ни одного журналиста не уволили из-за искусственного интеллекта, а лишь потому, что аудитория радиостанции "была близка к нулю".

Кшиштоф Гавковский, министр цифровых технологий и вице-премьер, высказал свое мнение во вторник, заявив, что он прочитал обращение Демского и что для регулирования ИИ необходимо законодательство.

"Хотя я являюсь сторонником развития ИИ, я считаю, что определенные границы пересекаются все чаще и чаще. Широкое использование ИИ должно происходить для людей, а не против них", – написал он в соцсети X.

Во вторник канал транслировал "интервью", которое проводил сгенерированный ИИ ведущий с голосом Виславы Шимборской, польской поэтессы и лауреата Нобелевской премии по литературе, умершей в 2012 году.

Михал Русинек, президент Фонда Виславы Шимборской, который занимается наследием поэтессы, сообщил телеканалу TVN, что он дал согласие на использование имени Шимборской в передаче.

Он сказал, что у поэтессы было чувство юмора и ей бы это понравилось.

Напомним, МИД Украины с мая использует цифровую личность, созданную искусственным интеллектом, для комментариев консульской информации для СМИ.

А разведывательные ведомства Соединенного Королевства хотят создать отдельную "лабораторию", которая занималась бы анализом киберугроз и угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта.