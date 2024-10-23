У Польщі радіостанція здійняла скандал з "ведучими", створеними штучним інтелектом

Польська радіостанція OFF Radio Krakow викликала суперечки після звільнення працівників і перезапуску цього тижня з "ведучими", створеними штучним інтелектом.

Про це йдеться у публікації агентства АР, пише "Європейська правда".

Через кілька тижнів після звільнення співробітників радіостанція перезапустилася цього тижня, заявивши, що це "перший експеримент у Польщі, в якому журналісти... є віртуальними персонажами, створеними за допомогою штучного інтелекту".

Радіостанція заявила, що три її аватари призначені для того, щоб охопити молодшу аудиторію, розповідаючи про культуру, мистецтво та соціальні проблеми, включаючи проблеми ЛГБТК+ людей.

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"Штучний інтелект – це більше можливість чи загроза для медіа, радіо та журналістики? Ми будемо шукати відповіді на це питання", – написав у своїй заяві керівник радіостанції Марчин Пуліт.

Ця зміна привернула увагу всієї країни після того, як Матеуш Демський, журналіст і кінокритик, який донедавна вів програму на радіостанції, опублікував у вівторок відкритого листа, протестуючи проти "заміни працівників штучним інтелектом".

"Це небезпечний прецедент, який зачіпає всіх нас", – написав він, стверджуючи, що це може відкрити шлях "до світу, в якому досвідчені працівники, пов'язані з медіасектором роками, і люди, зайняті в креативних індустріях, будуть замінені машинами".

Станом на ранок середи його лист підписали понад 15 тисяч осіб, повідомив Демський в інтерв'ю агентству. За його словами, він також отримав дзвінки від сотень людей, багато з яких є молодими людьми, які не хочуть бути об'єктом такого експерименту.

Демський працював на OFF Radio Krakow з лютого 2022 року, проводячи інтерв'ю з українцями, які втікали від війни, до серпня, коли він був серед близько десятка журналістів, яких звільнили.

Він сказав, що цей крок був особливо шокуючим, оскільки мовник є громадською станцією, яка підтримується платниками податків.

Пуліт наполягав на тому, що жодного журналіста не звільнили через штучний інтелект, а лише тому, що аудиторія радіостанції "була близька до нуля".

Кшиштоф Гавковський, міністр цифрових технологій і віцепрем'єр-міністр, висловив свою думку у вівторок, заявивши, що він прочитав звернення Демського і що для регулювання ШІ необхідне законодавство.

"Хоча я є прихильником розвитку ШІ, я вважаю, що певні межі перетинаються все частіше і частіше. Широке використання ШІ повинно відбуватися для людей, а не проти них!" – написав він у соцмережі X.

У вівторок канал транслював "інтерв'ю", яке проводив згенерований ШІ ведучий з голосом, що видавав себе за Віславу Шимборську, польську поетесу і лауреатку Нобелівської премії з літератури, яка померла в 2012 році.

Міхал Русінек, президент Фонду Віслави Шимборської, який опікується спадщиною поетеси, повідомив телеканалу TVN, що він дав згоду на використання імені Шимборської у передачі.

Він сказав, що поетеса мала почуття гумору і їй би це сподобалося.

Нагадаємо, МЗС України з травня використовує цифрову особу, створену штучним інтелектом, для коментарів консульської інформації для ЗМІ.

А розвідувальні відомства Сполученого Королівства хочуть створити окрему "лабораторію", що займалась би аналізом кіберзагроз та загроз, пов’язаних з використанням штучного інтелекту.