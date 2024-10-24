Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала F-16 из-за двух воздушных целей

Румыния вечером 23 октября объявляла воздушную тревогу в придунайском жудке Тульча и поднимала истребители из-за двух воздушных целей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Жители румынского жудца Тульча, который расположен на другом берегу напротив украинских городов на Дунае, вечером получили предупреждение о вероятности падения обломков недалеко от границы с Украиной. Два человека звонили на номер служб чрезвычайных ситуаций и спрашивали, что происходит.

В Минобороны впоследствии сообщили, что около 20:45 радар зафиксировал воздушную цель неподалеку Килия-Веке, после чего жителям разослали предупреждение, а для наблюдения за ситуацией подняли два румынских истребителя F-16.

Реклама:

Неустановленная цель продолжила движение в направлении города Тульча, сигнал от нее исчез около 21:00 в 12 км к северо-востоку от Тульчи (которая примерно в 40 км от пограничного Килия-Веке).

Карта района с населенными пунктами, упомянутыми в описании; расположение н.п. Михай Витязу обозначено маркером

В 21:20 радары снова зафиксировали сигнал от какой-то воздушной цели в 2 км к северо-западу от озера Разелм. Скорее всего, это был не тот же объект, который летел от Килия-Веке до Тульчи. Эта цель полетела в направлении населенного пункта Михай Витязу в жудке Констанца, а затем в направлении городка Журиловка в жудке Тульча, где исчезла с радаров в 9 км к северо-западу от населенного пункта. Сигнал потеряли примерно в 21:40.

Пилоты истребителей ни разу визуально не видели цель. В 10:16 воздушную тревогу отменили, а истребители вернулись на базу.

В четверг военные обследуют районы, где потенциально могли упасть цели, которые отображались на радарах.

В минувшую субботу Румыния ночью поднимала авиацию из-за нарушения границы "малой воздушной целью " на 19 км севернее крупного порта Констанца.

Похожий инцидент произошел также вечером 17 октября. Тогда неидентифицированная цель залетела вглубь страны на 14 км и исчезла с радаров возле населенного пункта Амзача.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты на Дунае.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).