Румунія оголошувала повітряну тривогу і піднімала F-16 через дві повітряні цілі

Румунія ввечері 23 жовтня оголошувала повітряну тривогу у придунайському жудці Тульча та піднімала винищувачі через дві повітряні цілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Мешканці румунського жудця Тульча, що розташований на іншому березі навпроти українських міст на Дунаї, ввечері отримали попередження про ймовірність падіння уламків неподалік кордону з Україною. Двоє людей телефонували на номер служб надзвичайних ситуацій і питали, що відбувається.

У Міноборони згодом повідомили, що близько 20:45 радар зафіксував повітряну ціль неподалік Кілія-Веке, після чого мешканцям розіслали попередження, а для спостереження за ситуацією підняли два румунських винищувачі F-16.

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Невстановлена ціль продовжила рух у напрямку міста Тульча, сигнал від неї зник близько 21:00 за 12 км на північний схід від Тульчі (яка приблизно за 40 км від прикордонного Кілія-Веке).

Мапа району з населеними пунктами, згаданими в описі; розташування н.п. Міхай Вітязу позначено маркером

О 21:20 радари знову зафіксували сигнал від якоїсь повітряної цілі за 2 км на північний захід від озера Разелм. Скоріш за все, це був не той самий об’єкт, що летів від Кілія-Веке до Тульчі. Ця ціль полетіла у напрямку населеного пункту Міхай Вітязу у жудці Констанца, а потім у напрямку містечка Журіловка у жудці Тульча, де зникла з радарів з 9 км на північний захід від населеного пункту. Сигнал втратили приблизно о 21:40.

Пілоти винищувачів жодного разу візуально не бачили ціль. О 10:16 повітряну тривогу скасували, а винищувачі повернулись на базу.

У четвер військові обстежать райони, де потенційно могли впасти цілі, що відображалися на радарах.

Минулої суботи Румунія вночі піднімала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю" на 19 км північніше великого порту Констанца.

Схожий інцидент стався також увечері 17 жовтня. Тоді неідентифікована ціль залетіла вглиб країни на 14 км і зникла з радарів біля населеного пункту Амзача.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти на Дунаї.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).