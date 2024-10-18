Румыния поднимала истребители из-за воздушной цели, которая пересекла границу

Вечером в четверг, 17 октября, Румыния поднимала в небо четыре истребителя после того, как границу пересекла неизвестная летающая цель.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как рассказало оборонное ведомство страны, радары зафиксировали "небольшую воздушную цель" около 17:00 в районе Черного моря в 150 км к востоку в уезде Констанца.

Для наблюдения за ситуацией в небо были подняты два самолета F-18 ВВС Испании и два самолета F-16 ВВС Румынии, также Минобороны информировало о происшествии союзные силы.

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Около 19:00 объект пересек сухопутную границу Румынии в районе города Эфорие Норд и держал курс в сторону населенного пункта Топрайсар в том же уезде.

Цель проникла вглубь страны на 14 км, но исчезла с радаров системы наблюдения около 19:20 к востоку от населенного пункта Амзача.

Как уточнили в оборонном ведомстве страны, истребители не контактировали с объектом на территории страны, а в 20:15 поступил отбой тревоги, и все самолеты вернулись на базы дислокаций.

По состоянию на 23:00 точно не известно, где именно упал объект, утром в пятницу, 18 октября, планируют провести обыски в районе.

Напомним, недавно на территории румынской общины, напротив украинского Измаила над Дунаем, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника типа "Шахед", а Минобороны Румынии осудило атаки дронов РФ вблизи румынской границы.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

В начале октября в румынском пограничье с Украиной над Дунаем объявляли воздушную тревогу и поднимали истребители из-за атаки российскими ударными беспилотниками на юге Одесской области.