Макрон созывал во Франции международную конференцию для сбора $400 млн для Ливана

Во Франции начинается инициированная президентом Эмманюэлем Макроном международная конференция с целью собрать 400 млн долларов на гуманитарную помощь Ливану.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Конференция проходит 24 октября в Париже и имеет целью собрать 400 млн долларов, или 370 млн евро, на неотложную гуманитарную помощь сотням тысяч ливанцев, которые бежали из своих городов на юге страны из-за операции Израиля против "Хезболлы".

На событии ожидают представителей 70 стран мира и 15 международных организаций.

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В Елисейском дворце заявили, что приложили усилия для того, чтобы обеспечить как можно большие взносы. Франция еще не анонсировала собственную сумму взноса.

Накануне, в среду, Макрон принимал премьера Ливана Наджиба Микати.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в последних комментариях по ситуации в Ливане заявил, что Париж сейчас видит главными целями подчеркивать необходимость прекращения огня, организацию масштабной гуманитарной помощи и поддержку официальных институтов Ливана.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Ливан предупредила, что страна на грани коллапса из-за боевых действий.

В Белом доме не надеются на скорое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.