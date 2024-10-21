Белый дом не слишком оптимистичен относительно возможности прекращения огня на Ближнем Востоке
В администрации президента США Джо Байдена заявили, что не надеются на скорое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует CNN.
По словам Кирби, в Белом доме не надеются, что переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке "вот-вот возобновятся".
"Я не могу сидеть здесь сегодня и сказать вам, что переговоры вот-вот возобновятся в Дохе, Каире или где-то еще, если уж на то пошло", – отметил он.
Кирби добавил, что американские официальные лица провели "определенные начальные разговоры" с израильскими коллегами и "продолжают интенсивно заниматься дипломатией, чтобы понять, что можно сделать, чтобы попытаться найти путь к прекращению огня между Израилем и „Хезболлой".
США также выразили "сильное желание посмотреть, что можно сделать, чтобы найти дипломатический путь для возвращения заложников домой", добавил он.
По данным СМИ, США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем, а для этого спецпредставитель США прибудет в Бейрут.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху призвал "как можно быстрее установить режим прекращения огня" в Ливане.