Белый дом не слишком оптимистичен относительно возможности прекращения огня на Ближнем Востоке

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что не надеются на скорое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует CNN.

По словам Кирби, в Белом доме не надеются, что переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке "вот-вот возобновятся".

"Я не могу сидеть здесь сегодня и сказать вам, что переговоры вот-вот возобновятся в Дохе, Каире или где-то еще, если уж на то пошло", – отметил он.

Реклама:

Кирби добавил, что американские официальные лица провели "определенные начальные разговоры" с израильскими коллегами и "продолжают интенсивно заниматься дипломатией, чтобы понять, что можно сделать, чтобы попытаться найти путь к прекращению огня между Израилем и „Хезболлой".

США также выразили "сильное желание посмотреть, что можно сделать, чтобы найти дипломатический путь для возвращения заложников домой", добавил он.

По данным СМИ, США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем, а для этого спецпредставитель США прибудет в Бейрут.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху призвал "как можно быстрее установить режим прекращения огня" в Ливане.